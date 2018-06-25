Водолазы разминировали в порту Владивостока боеприпасы времен ВОВ

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /ТАСС/. Водолазы Тихоокеанского флота (ТОФ) обезвредили боезапас, обнаруженный около причальных стенок торгового порта Владивосток, который, возможно, был утерян во время Великой Отечественной войны, сообщил в понедельник официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"В течение недели в акватории бухты Золотой Рог у нескольких глубоководных причалов торгового порта Владивостока водолазы отряда спасательных судов управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Тихоокеанского флота проводили сложнейшую операцию по обезвреживанию боезапаса, обнаруженного в непосредственной близости от причальных стенок порта. <...> Всего водолазами Тихоокеанского флота поднято на поверхность порядка 350 различных боеприпасов. Все участники боевого разминирования будут представлены к наградам", - сообщил Воскресенский.

Снаряды и мины нашли на дне Золотого Рога во время ежегодного осмотра стояночных мест в порту. Об опасных находках экстренно проинформировали городские власти, профильные структуры, отвечающие за общественный порядок и безопасность. Специалисты предположили, что боезапас мог быть утерян в военные и первые послевоенные годы при погрузке на морские транспорты. Грузовые суда большого водоизмещения, швартовавшиеся здесь, существенно размыли винтами илистый грунт и частично обнажили боезапас, который на площади нескольких десятков метров практически устилал морское дно.

После тщательного обследования дна водолазами ТОФ и анализа полученной информации командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц принял решение о разминировании акватории силами водолазных специалистов УПАСР. К работе привлекли группу из 10 водолазов-подрывников и два специальных водолазных судна. Подходы к потенциально опасным участкам причальной стенки охранялись сотрудниками Дальневосточного морского пароходства и подразделениями Военной полиции Владивостокского гарнизона.

Водолазы работали попарно на глубинах от 12 до 14 метров с соблюдением всех мер безопасности. Снаряды и мины переправляли на борт рейдовых водолазных катеров и помещали в контейнеры с песком, затем морем перевозили к отдаленному причалу, перегружали на специальный автотранспорт и доставляли на полигон, где методом подрыва уничтожали.