Боевики атаковали южную зону деэскалации в Сирии

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Террористы атаковали населенные пункты в южной зоне деэскалации в Сирии, перешедшие на сторону правительства, нападение было отражено. Об этом в понедельник сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

"В течение прошедших суток в южной зоне деэскалации боевики "Джебхат ан-Нусры" (группировка запрещена в РФ - прим. ТАСС) атаковали населенные пункты, добровольно перешедшие на сторону законного правительства. Правительственными войсками совместно с формированиями "Сирийской свободной армии" наступление террористов при поддержке российских ВКС отражено", - говорится в сообщении.

При отражении нападения правительственными войсками при поддержке ВКС РФ удалось ликвидировать около 70 боевиков.

"Террористы потеряли три единицы бронетехники, 14 пикапов с ДШК и до 70 человек убитыми. Среди военнослужащих Сирийской Арабской Армии потерь нет", - сказали в Центре.

Как уточнили в Минобороны, на сторону сирийского правительства перешло 12 населенных пунктов в южной зоне деэскалации.

"В воскресенье на сторону правительственных войск добровольно перешел населенный пункт Эт-Тубба провинции Дераа. В настоящее время на сторону сирийского правительства перешло 12 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Также в Центре по примирению сообщили, что 25 июня российские военные организуют прохождение трех гуманитарных конвоев ООН в южную зону деэскалации в Сирии.

"Российским Центром по примирению враждующих сторон организована доставка гуманитарной помощи мирному населению в южную зону деэскалации. Также сегодня спланированы три гуманитарных конвоя ООН в освобожденные населенные пункты Эль-Бустан, Джасим и Эт-Тайба", - говорится в сообщении.