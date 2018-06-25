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Боевики атаковали южную зону деэскалации в Сирии

Армия и ОПК
25 июня, 9:18 дата обновления: 25 июня, 9:36 UTC+3

Войскам сирийского правительства при поддержке ВКС РФ удалось ликвидировать 70 боевиков

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© EPA-EFE/YOUSSEF BADAWI, архив

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Террористы атаковали населенные пункты в южной зоне деэскалации в Сирии, перешедшие на сторону правительства, нападение было отражено. Об этом в понедельник сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

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"В течение прошедших суток в южной зоне деэскалации боевики "Джебхат ан-Нусры" (группировка запрещена в РФ - прим. ТАСС) атаковали населенные пункты, добровольно перешедшие на сторону законного правительства. Правительственными войсками совместно с формированиями "Сирийской свободной армии" наступление террористов при поддержке российских ВКС отражено", - говорится в сообщении.

При отражении нападения правительственными войсками при поддержке ВКС РФ удалось ликвидировать около 70 боевиков.  

"Террористы потеряли три единицы бронетехники, 14 пикапов с ДШК и до 70 человек убитыми. Среди военнослужащих Сирийской Арабской Армии потерь нет", - сказали в Центре.

Как уточнили в Минобороны, на сторону сирийского правительства перешло 12 населенных пунктов в южной зоне деэскалации. 

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"В воскресенье на сторону правительственных войск добровольно перешел населенный пункт Эт-Тубба провинции Дераа. В настоящее время на сторону сирийского правительства перешло 12 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Также в Центре по примирению сообщили, что 25 июня российские военные организуют прохождение трех гуманитарных конвоев ООН в южную зону деэскалации в Сирии.

"Российским Центром по примирению враждующих сторон организована доставка гуманитарной помощи мирному населению в южную зону деэскалации. Также сегодня спланированы три гуманитарных конвоя ООН в освобожденные населенные пункты Эль-Бустан, Джасим и Эт-Тайба", - говорится в сообщении.

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