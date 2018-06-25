Первые две из шести "Варшавянок" будут переданы Тихоокеанскому флоту в ноябре 2020 года

ТАСС, 25 июня. Две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка", предназначенные для Тихоокеанского флота, будут переданы ВМФ России в ноябре 2020 года, говорится в ежегодном отчете "Адмиралтейских верфей".

"Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3, разработчик ЦКБ "Рубин" (две единицы) - ноябрь 2020 года", - говорится в перечне проектов, реализуемых "Адмиралтейскими верфями" в этом и последующем году, отчета.

Первые две субмарины из шести, предназначенны для Тихоокеанского флота, были заложены в июле 2017 года. Они получили названия "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов".

Ранее сообщалось, что первую из них было запланировано передать флоту в ноябре 2019 года.

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Для Тихоокеанского флота до 2022 года планируется построить шесть таких подлодок. Первая серия из шести субмарин для Черноморского флота строилась с 2010 по 2016 годы.

Проект 636.3 ("Варшавянка") относится к третьему поколению дизель- электрических субмарин, его представители считаются одними из самых малошумных в мире.

Они способны развивать надводную скорость до 20 узлов, погружаться примерно на 300 метров, автономность их плавания достигает 45 суток.

Экипаж субмарины состоит из 52 человек, ее подводное водоизмещение составляет около четырех тысяч тонн.