Корабли охраны водного района останутся в Астрахани после перевода Каспийской флотилии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Подразделения охраны водного района Каспийской военной флотилии ВМФ РФ останутся в Астрахани после перевода основных сил флотилии в Каспийск. Об этом журналистам сообщил главком Военно-морского флота адмирал Владимир Королев.

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"В Астрахани останется все, что связано с деятельностью кораблей охраны водного района (корабли ближней морской зоны, осуществляющие охрану района базирования основных сил), одно из подразделений будет находиться в Астрахани. Основной пункт базирования флотилии будет в Каспийске", - сказал Королев после церемонии чествования лучших выпускников образовательных учреждений ВМФ из Севастополя, Калининграда, Санкт-Петербурга в Константиновском дворце.

Как отметил главком, некоторые выпускники, присутствующие на церемонии, будут направлены на Каспий. Что касается сроков перевода флотилии, то Королев сообщил, что процесс будет осуществляться поэтапно. "С учетом того, что мы синхронизируем перевод кораблей со строительством инфраструктуры, переход будет поэтапным, как построим, так и переедем, по готовности инфраструктуры ", - сказал главком.

В начале апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в Каспийск. В середине мая замглавы военного ведомства Тимур Иванов сообщил, что первый этап работ по обустройству мест дислокации подразделений Каспийской флотилии в Каспийске завершится до конца 2018 года.