Опытно-конструкторские работы по созданию подлодки "Хаски" начнутся в 2019 году

ТАСС, 25 июня. Опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения проекта "Хаски" планируется начать в 2019 году, следует из годового отчета Санкт-петербургского морского бюро машиностроения (СПМБМ) "Малахит".

"ОКР по созданию перспективной многоцелевой АПЛ нового поколения, выполнение которой предусмотрено проектом государственной программы вооружения на период 2018-2027 годов, начнется с 2019 года", - говорится в документе.

В 2017 году СПМБМ "Малахит" выполняло работы по инвестиционному проекту "Формирование технического облика и разработка аванпроектов перспективных многоцелевых АПЛ". В него вошли научно-исследовательские работы (НИР) "Разработка аванпроекта перспективной многоцелевой АПЛ нового поколения", выполняемые в рамках государственного оборонного заказа в 2016-2018 годах. Общий объем инвестиций в проект составляет 584,2 млн рублей, источник финансирования - чистая прибыль конструкторского бюро, отмечается в документе.

"По проекту "Формирование технического облика и разработка аванпроектов перспективных многоцелевых АПЛ" в 2017 году (была сделана - прим. ТАСС) проработка технических решений для реализации в проектах перспективных многоцелевых АПЛ, выработка технического облика перспективных многоцелевых АПЛ и разработка материалов аванпроектов (несколько вариантов). В 2018 году будут выполнены <...> доработка и уточнение материалов аванпроекта по результатам рассмотрения материалов НИР специалистами ВМФ", - отмечается в сообщении.

Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что концептуальное проектирование подлодки "Хаски" завершено, и аванпроект "Хаски" будет доработан в соответствии с замечаниями представителей Военно-морского флота России. До этого в ОСК заявляли, что формирование облика новой атомной подлодки будет завершено в течение двух лет. В конце 2017 года глава корпорации отмечал, что проектирование субмарины пятого поколения займет не менее пяти лет.

Создание воздухонезависимой энергетической установки

В годовом отчете также отмечается, что СПМБМ "Малахит" получило необходимый научный задел для начала опытно-конструкторских работ по тематике воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) для перспективной неатомной подлодки.

"Выполненные в 2016-2017 годах испытания макетного образца подтвердили работоспособность ВНЭУ, в том числе в качестве единой энергоустановки надводного и подводного хода. Таким образом, к настоящему времени получен необходимый научно-технический задел для выполнения ОКР по созданию под конкретный проект с низким уровнем технического риска. Данная ВНЭУ не имеет прямых аналогов в мировом кораблестроении и обладает рядом преимуществ перед зарубежными и отечественными разработками", - говорится в документе.

Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения (СПМБМ) "Малахит" с 2010 года в инициативном порядке ведет работы по созданию ВНЭУ с газотурбинным двигателем, работающей по замкнутому циклу, сообщается в отчете. В 2015 году создан действующий макетный образец ВНЭУ, "по настоящее время проводятся его исследовательские испытания".

Ранее гендиректор предприятия Владимир Дорофеев рассказывал в интервью ТАСС, что "Малахит" ведет разработки по созданию такой установки для неатомных субмарин водоизмещением до 1 тыс. т. Свою воздухонезависимую энергетическую установку для неатомных подводных лодок создают и в конструкторском бюро "Рубин". В ВМФ России заявляли, что ожидают получить готовую ВНЭУ от "Рубина" в 2021-2022 годах.

"Малахит" на протяжении нескольких десятилетий специализируется на атомных подводных лодках. К разработкам бюро относятся, в частности, первые отечественные атомные субмарины проекта 627(А) "Кит" и строящиеся сейчас многоцелевые подлодки проекта 885(М) "Ясень".

Сейчас в России строятся серии многоцелевых субмарин четвертого поколения типа "Ясень" и стратегических подводных лодок типа "Борей".