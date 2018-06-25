Минобороны не может получить средства на жилищные сертификаты для военных уже три года

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Минобороны России не может получить средства на 3 тыс. жилищных сертификатов для военнослужащих уже три года, несмотря на указания президента РФ Владимира Путина. Об этом в понедельник сообщил в интервью "Российской газете" руководитель Департамента жилищного обеспечения Минобороны Сергей Пирогов.

По его словам, в вооруженных силах спрос на программу государственных жилищных сертификатов (ГЖС) минимальный, и очередь на них с 2012 года упала в 220 раз, в том числе в связи с появлением новой, более привлекательной формы жилищного обеспечения - целевой субсидии, выплата по которой существенно превышает сумму стоимости ГЖС.

"Но есть категория людей, которым от сертификатов не уйти, - это жители закрытых военных городков, ведомственные пенсионеры. Они и их домочадцы оказались в служебном жилье. И единственный способ оттуда выехать - получить квартиру с помощью сертификата. Руководство Минобороны обратилось к президенту страны с просьбой: нужны 3 тыс. ГЖС, чтобы закрыть эту проблему", - сказал Пирогов, добавив, что "глава государства дал "добро" на выделение необходимой суммы".

"Но, к сожалению, деньги до сих пор получить не можем. В то же время мы предложили иной способ решения проблемы. У Минобороны есть невостребованные военнослужащими квартиры. Мы готовы предоставить их жителям закрытых военных городков. А жилье, которое они занимают сейчас, будет востребовано теми, кто служит в закрытых военных городках", - подчеркнул он.

Обеспечение жильем

Пирогов также добавил, что Минобороны РФ обеспечит жильем всех военнослужащих, находящихся в распоряжении, в этом году, что позволит им уволиться со службы.

"Еще шесть лет назад таких было более 41 тыс. человек. До увольнения им платили денежное довольствие - в общей сумме до 12 млрд рублей в год. А уволить без квартиры было нельзя. Некоторые распоряженцы, таким образом, стояли в очередь на жилье по 10-12 лет", - отметил он.

"Теперь ситуация принципиально иная. Подобных очередников у нас осталось всего 1175 человек, то есть их количество сократилось почти в сорок раз. В этом году разберемся и с ними", - заверил Пирогов.

По его словам, те, кому положено, получат квартиры.

"Но главное, что теперь появился эффективный механизм оперативного решения подобных проблем: введена жилищная субсидия. Благодаря этому срок ожидания жилого помещения сократился до 1,5-2 лет. Субсидирование военнослужащих позволило резко увеличить темпы расселения ведомственных очередников, а универсальность самой формы предполагает еще и качественно новые возможности для военных", - сказал глава департамента.

Программа военной ипотеки

Число участников военной ипотеки за шесть лет увеличилось в десятки раз, сейчас ее участниками являются 220 тыс. военнослужащих, добавил Пирогов.

"За первые шесть лет ее работы - с 2005 по 2011 годы - по этой программе было приобретено 8,5 тыс. квартир. А за шесть последующих - с 2012 по 2018 - уже 86,6 тыс., то есть имеем рост больше чем в десять раз. В 2012 году в программе участвовали 86 тыс. человек, сейчас - 220 тыс. Это показатель того, что люди стали больше доверять такой форме обеспечения жильем", - сказал Пирогов, добавив, что "только за 2017 год наш департамент поставил на ипотечный учет 35 тыс. военнослужащих, перевыполнив плановые показатели почти в полтора раза".

Чтобы вступить в программу военной ипотеки, военнослужащий должен прослужить не менее трех лет в офицерском звании. После вступления в программу он может воспользоваться ипотекой в любой момент по собственному усмотрению.