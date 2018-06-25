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Путин подписал указ о создании военного технополиса "Эра" в Анапе

Армия и ОПК
25 июня, 20:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Руководить научно-исследовательскими проектами технополиса будет президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании военного технополиса "Эра" в Анапе. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"В целях создания инновационной инфрастурктуры и формирования эффективной модели организации научных исследований в интересах укрепления обороноспособности страны постановляю: создать военный инновационный технополис "Эра" Министерства обороны РФ", - говорится в документе. Уточняется, что технополис будет располагаться в городе Анапе Краснодарского края.

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Указом президента Минобороны поручено разработать в трехмесячный срок проект положения о технополисе. Общее руководство научно-исследовательскими проектами технополиса возложено на президента Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Ранее сообщалось, что президент института Михаил Ковальчук принял предложение стать научным руководителем "Эры".

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщал, что работы по строительству военного технополиса в Анапе ведутся в соответствии с графиком. По его словам, "Эра" должна начать работу 1 сентября.

Военный технополис

Технополис "Эра" расположен на черноморском побережье на площади 17 га.

Его научно-образовательный сектор включает проектные подразделения, центр обработки данных, оснащенные сверхмощными компьютерами, открытые площадки для экспериментальных исследований. В программу приоритетных научных исследований включены четыре десятка научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых совместно с предприятиями промышленности.

В прибрежной зоне Черного моря находятся жилой блок, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, тренажерный зал, площадки для активного отдыха.

Прибрежные корпуса технополиса предназначены для проживания операторов научных рот. Каждая комната рассчитана на двоих человек и оснащена рабочим пространством для занятий, спальными местами, санузлом. Пространство для активного отдыха образует овальную зону трека с трибуной и дорожками для забегов. Территория внутри включает теннисный корт с покрытием "хард" и многопрофильную площадку для волейбола и баскетбола.

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