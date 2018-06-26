ОАК не планирует разрабатывать сверхтяжелый самолет для замены "Руслана"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в настоящее время не собирается заниматься проектированием сверхтяжелого транспортного самолета для замены Ан-124 "Руслан". Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Дивизиона транспортной авиации ОАК.

Ранее в СМИ появились сообщения, что корпорация планирует в рамках программы СТВТС (сверхтяжелый военно-транспортный самолет) разработать эскизный проект самолета для замены "Русланов", производство которых было остановлено около десяти лет назад.

"Эскизное проектирование самолета на замену Ан-124 в настоящее время не планируется. В рамках технико-экономического обоснования программы СТВТС разрабатываются меры по поддержанию исправности парка Ан-124 и Ил-76. Что касается программы СВТС (средний военно-транспортный самолет), то, действительно, в настоящее время ПАО "Ил" ведет эскизное проектирование Ил-276. Этот самолет должен прийти на замену Ан-12 грузоподъемностью около 20 т", - пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ульяновское предприятие "Авиастар-СП" начало предварительные работы, связанные с возобновлением производства самолетов Ан-124 "Руслан" в России. В частности, на заводе планируют оценить, какое оснащение необходимо для выпуска модернизированной версии машины. До этого о рассмотрении вопроса возобновления производства таких самолетов сообщал командующий Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов. Вице-президент по транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации, генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин отмечал, что возобновление выпуска Ан-124 в новом облике - решаемая задача.