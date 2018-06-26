ОАК поставила заказчикам 94 боевых самолета в 2017 году

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Более 90 боевых самолетов получили заказчики от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в прошлом году. Об этом говорится в годовом отчете корпорации.

"ПАО "ОАК" в 2017 году поставило заказчикам 94 боевых самолета, став мировым лидером", - сообщается в документе.

Так, корпорация Boeing (Boeing Military Aircraft) за год произвела 39 боевых и 19 патрульных самолетов, а также 20 военных вертолетов, а компания Lockheed Martin Corporation (Aeronautics) поставила 74 боевые машины, приводятся данные в отчете.

"В ближайшие годы наибольшим успехом на международном рынке будут пользоваться самолеты семейств Су-30/35, МиГ-29 и Як-130. При этом кроме традиционных покупателей российских самолетов велика вероятность существенного расширения их числа", - отмечается в отчете.

Всего же как для иностранных, так и отечественных заказчиков Объединенная авиастроительная корпорация планирует произвести 2450 военных самолетов до 2035 года.

"Модельный ряд ПАО "ОАК" позволяет значительно расширить номенклатуру поставляемых на экспорт боевых авиационных комплексов и адаптировать их техническое лицо и условия поставки под требования широкого круга инозаказчиков", - говорится в отчете.