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Вице-адмирал Александр Моисеев назначен командующим Черноморским флотом

Армия и ОПК
26 июня, 10:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

На этой должности он сменил Александра Витко, который направлен на службу в Главное командование ВМФ

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Вице-адмирал Александр Моисеев

Вице-адмирал Александр Моисеев

© Алексей Павлишак/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Вице-адмирал Александр Моисеев назначен новым командующим Черноморским флотом. Экс-командующий Александр Витко направлен на службу в Главное командование Военно-морского флота.

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Биография и.о. командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеева

Вице-адмирала Моисеева назначили и.о. командующего Черноморским флотом

Источник: командующий Черноморским флотом РФ уходит с должности на повышение

Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе флота.

"Вице-адмирал Моисеев Александр Алексеевич указом президента Российской Федерации назначен командующим Черноморским флотом. Адмирал Александр Викторович Витко, ранее командовавший флотом, направлен к новому месту военной службы в Главное командование Военно-морского флота", - сказали в пресс-службе.

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Витко, Александр Викторович Моисеев, Александр Алексеевич
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