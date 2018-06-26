Вице-адмирал Александр Моисеев назначен командующим Черноморским флотом

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Вице-адмирал Александр Моисеев назначен новым командующим Черноморским флотом. Экс-командующий Александр Витко направлен на службу в Главное командование Военно-морского флота.

Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе флота.

"Вице-адмирал Моисеев Александр Алексеевич указом президента Российской Федерации назначен командующим Черноморским флотом. Адмирал Александр Викторович Витко, ранее командовавший флотом, направлен к новому месту военной службы в Главное командование Военно-морского флота", - сказали в пресс-службе.