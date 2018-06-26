Казанский вертолетный завод планирует довести объемы выпуска "Ансатов" до 30 машин в год

ТАСС, 26 июня. Казанский вертолетный завод (КВЗ) планирует увеличить объемы выпуска многоцелевого вертолета "Ансат" до 30 машин в год, следует из годового отчета предприятия.

"Существенным направлением являются работы по модернизации вертолета "Ансат", позволяющие довести его характеристики до уровня мировых образцов, а объемы выпуска - до 30 вертолетов в год", - говорится в документе.

Согласно отчету, работы выполняются в два этапа: первый с завершением первого блока модернизации в 2018 году, второй этап модернизации с завершением работ в 2020 году.

Ранее гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский сообщал, что холдинг планирует запустить в производство доработанную версию многоцелевого вертолета "Ансат" во второй половине 2019 года.

По его словам, на выставке HeliRussia-2018 был представлен доработанный образец "Ансата" с птицестойким остеклением, медицинским модулем и композитным капотом. Конструкторы добились снижения веса обновленной машины более чем на 100 кг. Он уточнил, что это опытная версия с восемью пассажирами и двумя пилотами, добавив, что на место второго пилота может устанавливаться съемное оборудование.

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. В мае 2015 года сертификацию прошла модификация машины с медицинским модулем. Заявка на сертификацию "Ансата" в Китае была передана авиационным властям КНР в начале этого года.