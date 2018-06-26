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В Петербурге в суворовском училище создали пилотажную группу БПЛА

Армия и ОПК
26 июня, 17:14 UTC+3

Группа получила название "Суворовские Стрижи"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Пилотажная группа операторов беспилотных летательных аппаратов "Суворовские Стрижи" создана на базе суворовского училища в Санкт-Петербурге. Первый тренировочный полет беспилотники провели на аэродроме в Ленинградской области.

"Авиационная группа беспилотных летательных аппаратов "Суворовские Стрижи" создана на базе Санкт-Петербургского суворовского военного училища . Первую тренировку участники группы провели на аэродроме ЗВО в Ленобласти", - сообщил ТАСС представитель Западного военного округа.

Воспитанники училища в ходе тренировки отработали синхронность взлета и посадки, элементы сложного и высшего пилотажа, такие как "бочка", "полупетли" и "мертвая петля". Для полетов "Суворовские Стрижи" используют десять самостоятельно сконструированных летательных аппаратов. Это модели отечественных военных самолетов разных лет выпуска.

В подготовке группы принимали участие военные летчики ЗВО. Они рассказывали им об эшелонировании воздушного пространства, организации и правилах воздушного движения. Действующие офицеры, управляющие армейскими дронами учили суворовцев лучшей организации полетов.

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