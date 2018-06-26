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Минобороны утвердило облик модернизированного транспортно-десантного вертолета Ми-26Т2В

Армия и ОПК
26 июня, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что первый полет опытного образца Ми-26Т2В должен состояться до начала июля

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ утвердило технический облик модернизированного транспортно-десантного вертолета Ми-26Т2В, говорится в годовом отчете Московского вертолетного завода имени Миля.

"В 2017 году продолжились начатые в конце 2016 года работы по доработке вертолета Ми-26 до облика модернизированного транспортно-десантного вертолета Ми-26Т2В в интересах Минобороны. Технический облик вертолета Ми-26Т2В утвержден госзаказчиком. Модернизация вертолета обеспечивает возможность круглосуточного и всепогодного применения, улучшение эргономики кабины, автоматизацию процессов пилотирования, навигации и связи, снижение нагрузки на экипаж и повышение безопасности полетов, расширение номенклатуры полетных заданий и повышение эксплуатационной готовности. На вертолет устанавливается бортовой комплекс обороны "Витебск", летные испытания которого запланированы в первом полугодии 2018 года в составе вертолета", - говорится в отчете.

В отчете отмечается, что на базе "Роствертола" завершается сборка опытного образца вертолета Ми-26Т2В и его дооборудование приборами и комплектующими изделиями. Срок окончания работ этих работ - май 2018 года, сообщается в документе.

Версия "В" создается на базе Ми-26Т2 - модернизированная версии Ми-26Т с новой авионикой. Серийный выпуск модификации Т2 начался в мае 2015 года. Осенью 2016 года стало известно, что Минобороны заказало создание специализированной военной версии этой машины Ми-26Т2В, в частности, вертолет будет способен совершать взлет и посадку с неподготовленных площадок. Ми-26Т2В предназначен для транспортировки техники, крупногабаритных грузов, перевозки подразделений десантников.

Как сообщалось ранее, первый полет создаваемого на "Роствертоле" (входит в "Вертолеты России") опытного образца Ми-26Т2В должен состояться до начала июля.

По словам заместителя генерального директора по продажам военной техники холдинга "Вертолеты России" Владислава Савельева, компания рассчитывает в 2019 году заключить контракт с Минобороны РФ на поставку первой партии этих вертолетов.

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