Ми-26, оборудованный бортовым комплексом обороны "Витебск", передан военным на испытания

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Вертолет Ми-26, оснащенный бортовым комплексом обороны (БКО) "Витебск", передан для контрольных летных испытаний в Государственный летно-испытательный центр Минобороны РФ в Ахтубинске, говорится в годовом отчете Московского вертолетного завода имени Миля.

"В целях повышения боевой живучести вертолетов Ми-26, с учетом положительных результатов ранее проведенных испытаний БКО, а также в связи с модернизацией БКО "Витебск" в части замены газового лазера на твердотельный в Минобороны России принято решение... о порядке организации работ по оборудованию серийных вертолетов Ми-26 БКО "Витебск", - говорится в отчете.

"В 2017 году выполнены следующие работы... вертолет Ми-26, оборудованный бортовым комплексом обороны "Витебск", передан в войсковую часть 15650 (Государственный летно-испытательный центр Минобороны РФ - прим. ТАСС) для проведения КЛИ (контрольных летный испытаний - прим. ТАСС)", - сообщается в документе.

Как ранее сообщили в Минобороны, комплекс позволит защищать вертолеты от любых существующих и перспективных средств противовоздушной обороны, производящихся за рубежом.