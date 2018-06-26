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Ми-26, оборудованный бортовым комплексом обороны "Витебск", передан военным на испытания

Армия и ОПК
26 июня, 18:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Комплекс позволит защищать вертолеты от любых существующих и перспективных средств противовоздушной обороны

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Вертолет Ми-26

Вертолет Ми-26

© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Вертолет Ми-26, оснащенный бортовым комплексом обороны (БКО) "Витебск", передан для контрольных летных испытаний в Государственный летно-испытательный центр Минобороны РФ в Ахтубинске, говорится в годовом отчете Московского вертолетного завода имени Миля.

"В целях повышения боевой живучести вертолетов Ми-26, с учетом положительных результатов ранее проведенных испытаний БКО, а также в связи с модернизацией БКО "Витебск" в части замены газового лазера на твердотельный в Минобороны России принято решение... о порядке организации работ по оборудованию серийных вертолетов Ми-26 БКО "Витебск", - говорится в отчете.

"В 2017 году выполнены следующие работы... вертолет Ми-26, оборудованный бортовым комплексом обороны "Витебск", передан в войсковую часть 15650 (Государственный летно-испытательный центр Минобороны РФ - прим. ТАСС) для проведения КЛИ (контрольных летный испытаний - прим. ТАСС)", - сообщается в документе.

Как ранее сообщили в Минобороны, комплекс позволит защищать вертолеты от любых существующих и перспективных средств противовоздушной обороны, производящихся за рубежом.

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