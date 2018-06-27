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В ВДВ назвали "Славянское братство" крупнейшими учениями этого рода войск в 2018 году

Армия и ОПК
27 июня, 0:54 UTC+3 НОВОРОССИЙСК 27, июня. /ТАСС

В ходе международных военных маневров отрабатываются действия по подготовке и применению коалиционной тактической группы при выполнении миротворческих и контртеррористических задач

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НОВОРОССИЙСК , 27 июня. /ТАСС/. Учения "Славянское братство" являются самыми крупными международными маневрами Воздушно-десантных войск РФ в 2018 году. Об этом заявил руководитель учений, замкомандующего ВДВ по миротворческим операциям и Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ генерал-лейтенант Александр Вязников.

"Славянское братство" является самым крупным по количеству привлеченного личного состава, военной техники и вооружения", - сказал он.

По словам генерала, в 2018 году в ВДВ запланировано проведение около 70 мероприятий с международным участием, среди них - более 10 совместных военных учений.

Десантники России, Белоруссии и Сербии в ходе международных военных учений "Славянское братство-2018" отрабатывают специальные действия по подготовке и применению коалиционной тактической группы при выполнении миротворческих и контртеррористических задач. Во вторник учения вступили в активную фазу.

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