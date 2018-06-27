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В Минобороны сообщили, что научные роты в ВС РФ планируется набирать из контрактников

Армия и ОПК
27 июня, 2:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

В этом году четыре научные роты начнут работы в научно-исследовательском кластере военного инновационного технополиса "Эра"

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Научные роты в российской армии в будущем планируется набирать из контрактников, сообщил врио начальника главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России Роман Кордюков.

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"Мы рассматриваем в дальнейшем формирование научных рот на контрактной основе", - сказал Кордюков журналистам.

По его словам, планируется, что в 2018 году четыре научные роты начнут работы в научно-исследовательском кластере военного инновационного технополиса "Эра".

Он также отметил, что с 2012 года около трети военнослужащих, прошедших службу в научных ротах Минобороны, выбрали в дальнейшем для себя путь научного работника либо устроились на инженерные должности в оборонной отрасли.

"Широкое привлечение ведущих организаций ОПК к работе в технополисе будет, несомненно, способствовать дальнейшему трудоустройству проявивших себя при проведении исследований операторов научных рот", - добавил Кордюков.

При этом он отметил, что отбор перспективных молодых кадров является одной из целей, которую ставят перед собой госкорпорации и концерны, планирующие открыть свои представительства в технополисе.

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