В Минобороны сообщили, что научные роты в ВС РФ планируется набирать из контрактников

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Научные роты в российской армии в будущем планируется набирать из контрактников, сообщил врио начальника главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России Роман Кордюков.

"Мы рассматриваем в дальнейшем формирование научных рот на контрактной основе", - сказал Кордюков журналистам.

По его словам, планируется, что в 2018 году четыре научные роты начнут работы в научно-исследовательском кластере военного инновационного технополиса "Эра".

Он также отметил, что с 2012 года около трети военнослужащих, прошедших службу в научных ротах Минобороны, выбрали в дальнейшем для себя путь научного работника либо устроились на инженерные должности в оборонной отрасли.

"Широкое привлечение ведущих организаций ОПК к работе в технополисе будет, несомненно, способствовать дальнейшему трудоустройству проявивших себя при проведении исследований операторов научных рот", - добавил Кордюков.

При этом он отметил, что отбор перспективных молодых кадров является одной из целей, которую ставят перед собой госкорпорации и концерны, планирующие открыть свои представительства в технополисе.