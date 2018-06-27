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В Минобороны РФ обсудят реализацию нового майского указа президента

Армия и ОПК
27 июня, 13:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Также министерство определит, в каких национальных проектах примет участие военное ведомство на внеплановом заседании

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Коллегия Минобороны РФ обсудит план реализации нового майского указа президента РФ и определит, в каких национальных проектах примет участие военное ведомство на внеплановом заседании. Об этом в среду сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

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"Сегодня мы проводим внеплановое заседание коллегии, на котором рассмотрим предложения по реализации указа президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В ходе работы обсудим, какие мероприятия следует включить в план деятельности Минобороны до 2025 года, чтобы обеспечить безусловное выполнение задач, поставленных Верховным главнокомандующим", - сказал Шойгу на заседании.

"Также определим, в каких национальных проектах мы примем участие", - подчеркнул министр.

Он отметил, что в соответствии с планом деятельности до 2020 года уже реализуется ряд мероприятий, нацеленных на развитие здравоохранения, образования, науки и культуры, решение жилищных вопросов.

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