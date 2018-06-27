Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 240 больниц и санаториев построило и отремонтировало Минобороны с 2013 года

Армия и ОПК
27 июня, 12:14 дата обновления: 27 июня, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу также напомнил, что в 2017 году была открыта многопрофильная высокотехнологичная клиника военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, которая не имеет аналогов в России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Минобороны России с 2013 года построило и отремонтировало более 240 больниц и санаториев, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"С 2013 года построено и реконструировано более 240 объектов медицины и санаторно-курортных комплексов", - сказал Шойгу на заседании коллегии.

Он также напомнил, что в июне 2017 года была открыта многопрофильная высокотехнологичная клиника военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, которая не имеет аналогов в России.

"В ней может лечиться до 35 тысяч стационарных больных в год, проводиться до 20 тысяч операций, в том числе 16 тысяч сложных и высокотехнологичных. Подчеркну, что эти показатели сопоставимы с мировыми", - добавил Шойгу.

Высокотехнологичная медпомощь

Министр обороны заявил, что число получивших высокотехнологичную медицинскую помощь военнослужащих выросло в 1,5 раза с 2012 года, до почти 15 тысяч человек.

"Стала более доступной высокотехнологичная медицинская помощь. В прошлом году ее получили почти 15 тысяч человек. Это в 1,5 раза больше, чем в 2012 году. При этом увеличилось и количество видов такой помощи - с 74 до 111", - сказал Шойгу.

По его словам, в практику внедрено более 20 инновационных направлений, которые не применялись ранее: пересадка донорских органов - почек, печени и тканей лица, замена элементов скелета человека на созданные при помощи 3D-принтера.

Шойгу отметил, что госпитали Минобороны получили за пять лет более 32 тысяч единиц современного оборудования стоимостью более 24 млрд рублей. "За последние пять лет военно-медицинские организации Министерства обороны получили более 32 тысяч единиц современного оборудования на сумму свыше 24 млрд рублей. В результате обеспеченность их таким оборудованием повысилась почти в два раза", - сказал он.

Он также напомнил, что в 2013 году была создана система санитарно-авиационной эвакуации с применением медицинских модулей. Она позволила максимально снизить сроки эвакуации пациентов с тяжелыми травмами, а также транспортировать раненых и больных с оказанием им специализированной медицинской помощи.

"Еще одним нововведением стало использование телемедицины, которая дает возможность консультировать специалистов медицинских подразделений вне зависимости от места их дислокации", - добавил Шойгу.
В качестве примера он назвал обеспеченные телемедицинским оборудованием воинские части Арктики: на островах Котельный, Врангеля, Земля Александры, мысе Шмидта и в поселке Алакуртти. Кроме того, телемедициной обеспечены медицинские отряды специального назначения Западного и Южного военных округов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин не считает целесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров
2
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Последний срок для выплаты взносов РФ в бюджет Совета Европы истекает 30 июня
7
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости