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Срок ожидания жилья военными снижен в шесть раз за пять с половиной лет

Армия и ОПК
27 июня, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

По словам министра обороны Сергея Шойгу, благодаря такому нововведению, как предоставление субсидий для приобретения или строительства постоянного жилья, очередь нуждающихся сократилась в 2,5 раза

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Проблему нехватки жилья для военных удалось снять с повестки дня, срок ожидания квартир снижен в шесть раз за последние пять с половиной лет. Об этом в среду сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на внеплановом заседании коллегии военного ведомства.

"Переход на плановый режим дал возможность сократить за последние пять с половиной лет срок ожидания заветных квартир и квадратных метров в шесть раз", - подчеркнул министр.

"Наконец удалось снять с повестки дня застарелую проблему нехватки жилья для военных. С 2012 года по настоящее время выполнены социальные обязательства по реализации жилищных прав в отношении более 521 тысячи военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей", - сказал Шойгу.

По его словам, благодаря такому нововведению, как предоставление субсидий для приобретения или строительства постоянного жилья, очередь нуждающихся в нем сократилась в 2,5 раза.

Он отметил, что ускорить позитивные изменения позволили увеличение темпов формирования специализированного жилищного фонда, совершенствование законодательной базы в части жилищного обеспечения и целенаправленная работа с использованием средств автоматизации и информатизации.

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