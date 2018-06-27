Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 150 семей военнослужащих Росгвардии получили ключи от квартир в Сочи

Армия и ОПК
27 июня, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Уточняется, что в прошлом году сотрудники Росгвардии получили свыше 1000 квартир

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Почти 150 семей сотрудников и военнослужащих Росгвардии получили ключи от квартир в Сочи из рук главы ведомства Виктора Золотова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии, отметив, что в прошлом году ее сотрудники получили свыше 1000 квартир.

"В городе Сочи 143 семьи военнослужащих и сотрудников Росгвардии получили квартиры в новом доме. По словам генерала армии Виктора Золотова, несмотря на сохраняющуюся остроту и актуальность жилищной проблемы в войсках, ведомством предпринимается максимум усилий для исправления сложившейся ситуации. Так, свыше 10 тыс. квартир получены только в прошлом году в тесном взаимодействии с органами власти всех уровней за счет собственного, долевого строительства, а также в рамках накопительно-ипотечной системы", - говорится в сообщении ведомства.

Также в Росгвардии отметили, что в этом году более 1,5 тыс. жилых помещений уже сдано в эксплуатацию в Москве, Подмосковье и Пятигорске, а до конца года ведомственный жилой фонд увеличится еще на две тысячи квартир в Московской, Ростовской, Тюменской областях, Ставропольском и Краснодарском краях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
3
Медалями "За любовь и верность" наградят 300 супружеских пар Москвы 8 июля
4
Кабмин не считает целесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров
5
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
6
Путин назвал самой крутой для себя наградой голоса избирателей
7
Умер профессор МГУ Владимир Успенский
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости