Авиация Северного флота приступила к полетам с нового комплекса аэродрома Североморск-1

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Новый взлетно-посадочный комплекс аэродрома главной базы Северного флота Североморск-1 ввели в эксплуатацию. Об этом в среду сообщил врио начальника пресс-службы Северного флота Андрей Лузик.

"На аэродроме авиабазы объединения ВВС и ПВО Северного флота Североморск-1 принят и введен в эксплуатацию взлетно-посадочный комплекс после завершения строительных работ по реконструкции. С аэродрома начались плановые полеты авиации флота", - сказал Лузик.

По его словам, отремонтированная бетонная полоса способна принимать все типы летательных аппаратов, входящий в авиапарк Вооруженных сил России, в том числе тяжелые военно-транспортные самолеты.

"В настоящее время в ведении объединения ВВС и ПВО находятся порядка десяти аэродромов, расположенных в районах Крайнего Севера и Арктики, в том числе три взлетно-посадочных комплекса на островах Северного Ледовитого океана, которые после завершения строительных работ будут эксплуатироваться круглогодично и обеспечивать полеты самолетов и вертолетов всех классов", - добавил врио начальника пресс-службы.