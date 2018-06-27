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Авиация Северного флота приступила к полетам с нового комплекса аэродрома Североморск-1

Армия и ОПК
27 июня, 14:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Отремонтированная бетонная полоса способна принимать все типы летательных аппаратов, отметил врио начальника пресс-службы Северного флота Андрей Лузик

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Новый взлетно-посадочный комплекс аэродрома главной базы Северного флота Североморск-1 ввели в эксплуатацию. Об этом в среду сообщил врио начальника пресс-службы Северного флота Андрей Лузик.

"На аэродроме авиабазы объединения ВВС и ПВО Северного флота Североморск-1 принят и введен в эксплуатацию взлетно-посадочный комплекс после завершения строительных работ по реконструкции. С аэродрома начались плановые полеты авиации флота", - сказал Лузик.

По его словам, отремонтированная бетонная полоса способна принимать все типы летательных аппаратов, входящий в авиапарк Вооруженных сил России, в том числе тяжелые военно-транспортные самолеты.

"В настоящее время в ведении объединения ВВС и ПВО находятся порядка десяти аэродромов, расположенных в районах Крайнего Севера и Арктики, в том числе три взлетно-посадочных комплекса на островах Северного Ледовитого океана, которые после завершения строительных работ будут эксплуатироваться круглогодично и обеспечивать полеты самолетов и вертолетов всех классов", - добавил врио начальника пресс-службы.

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