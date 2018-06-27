Всеармейские соревнования аэрозольных и огнеметных подразделений стартовали под Саратовом

ТАСС, 27 июня. Всеармейские соревнования среди аэрозольных и огнеметных подразделений открылись на военном полигоне в Саратовской области, сообщила в среду пресс-служба Центрального военного округа.

"На полигоне Шиханы в Саратовской области начались всеармейские конкурсы среди аэрозольных и огнеметных подразделений в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2018). В каждом из конкурсов принимает участие по шесть команд", - отметили в пресс-службе.

В конкурсе среди аэрозольных подразделений участвуют команды из каждого военного округа и Северного флота, а также отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты местной дислокации. Соревнования предусматривают выполнение нормативов по развертыванию новейшей дымовой машины ТДА-3, ее снаряжению аэрозолеобразующим составом, определению метеоданных и проведению аэрозольной маскировки объекта.

В конкурсе огнеметчиков также принимают участие шесть команд, но вместо Северного флота в нем представлена команда Воздушно-десантных войск. Огнеметчикам нужно выполнить нормативы по высадке из боевой машины, выгрузке огнеметов, преодолению полосы препятствий, боевой стрельбе из реактивного пехотного огнемета.

Победители конкурсов будут определены 29 июня.