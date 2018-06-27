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Ростех начнет предлагать "Торнадо-Г" западным заказчикам

Армия и ОПК
27 июня, 16:04 UTC+3 МОСКВА 27, июня. /ТАСС

В госкорпорации планируют, что "Торнадо-Г" сможет заменить системы "Град"

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" получила право демонстрировать реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" на международном рынке и рассчитывает на интерес иностранных заказчиков. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Ростеха.

"НПО "Сплав" (входит в состав НПК "Техмаш" госкорпорации Ростех) получило необходимые разрешения на демонстрацию РСЗО "Торнадо-Г" за рубежом. Планируется, что система заинтересует потенциальных зарубежных заказчиков и в перспективе сможет заменить системы "Град", которые стоят на вооружении более чем 60 стран мира", - сказали в госкорпорации.

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Созданная на базе РСЗО "Град", система "Торнадо-Г" калибра 122 мм эксплуатируется в отечественных вооруженных силах с 2012 года, но на международных рынках она ранее не демонстрировалась.

"Мы рассчитываем, что система найдет значительный спрос со стороны зарубежных заказчиков", - отметил индустриальный директор кластера "Вооружение" Ростеха Сергей Абрамов, слова которого приводит пресс-служба.

Как отметили в Ростехе, снаряды "Торнадо-Г" имеют боевую часть в два раза большей массы, чем у боеприпасов "Града". Также "Торнадо" располагает более совершенной системой управления огнем, имеет автоматизированные системы наведения, прицеливания и навигации. РСЗО предназначена для уничтожения и подавления живой силы противника, его бронированной техники, артиллерийских и минометных батарей, а также командных пунктов.

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