Замминистра обороны РФ обсудил с послом Японии перспективы отношений в военной сфере

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с послом Японии в России Тоёхисой Кодзуки, сообщили в среду в российском военном ведомстве.

"Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений России и Японии в военной области с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне", - сказали в Минобороны РФ.

Ранее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов сообщал, что встреча глав МИД и Минобороны России и Японии в формате "2+2" может состояться в Москве во второй половине года.

Первая встреча в формате "2+2" между РФ и Японией состоялась в Токио 2 ноября 2013 года. Однако из-за украинского кризиса и присоединения Токио к санкциям в отношении Москвы формат был заморожен. Решение о проведении новой встречи было принято по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года, и она состоялась в Токио в марте 2017 года.