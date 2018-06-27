Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Выпускники Ярославского училища ПВО освоят системы С-500 - Минобороны РФ

Армия и ОПК
27 июня, 22:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

В военном ведомстве отметили, что они прошли полный курс обучения и полностью выполнили требования учебного плана и учебных программ по 12 специальностям подготовки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Выпускники Ярославского высшего военного училища ПВО будут одними из первых осваивать перспективные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"Выпускникам Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны через несколько лет предстоит осваивать перспективные ЗРС С-500, а также переходить на ЗРС С-350 "Витязь", которые поступят в войска на смену С-300ПС", - рассказали в российском военном ведомстве.

В Ярославле 30 июня пройдет торжественный выпуск молодых офицеров. К государственной итоговой аттестации допущены более 250 выпускников из числа курсантов. В Минобороны отметили, что все они прошли полный курс обучения и полностью выполнили требования учебного плана и учебных программ по 12 специальностям подготовки.

"Курсанты выпускного курса Ярославского высшего военного училища ПВО принимали участия в тактическом учении с боевой стрельбой из зенитных ракетных систем С-300, С-400, комплексов "Панцирь-С" на полигоне Ашулук в Астраханской области в составе учебных боевых расчетов ПВО Воздушно-космических сил", - отметили в Минобороны.

В этом году курсанты впервые работали на С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплесах "Панцирь-С".

"Полученные в стенах училища знания, умения и навыки офицеры понесут в зенитные ракетные и радиотехнические войска ВКС. А выпускники в радиотехнических войсках освоят новейшие РЛС "Небо-М", "Подлет", "Сопка", "Каста 2-2", - добавили в Минобороны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ярославская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
2
Адвокат главы карельского "Мемориала" сообщил о задержании своего подзащитного
3
Марадона объяснил причины плохого самочувствия на матче Нигерия - Аргентина
4
Трамп заявил, что встретится с Путиным во время своей поездки в Европу
5
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
6
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
7
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости