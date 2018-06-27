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Путин подписал указ о создании аппарата военного атташе на Филиппинах

Армия и ОПК
27 июня, 23:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Штат военного представительства будет состоять из атташе и его помощника

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении аппарата военного атташе при российском посольстве на Филиппинах. Документ опубликован в среду на портале правовой информации.

Штат военного представительства будет состоять из атташе и его помощника, говорится в документе.

В мае 2017 года заместитель министра иностранных дел Филиппин Мария-Клеофе Нативидад заявила о намерении России и Филиппин открыть аппараты военных атташе в Маниле и Москве в рамках укрепления военного сотрудничества.

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