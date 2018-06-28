Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 2,7 тыс. военных ВВО с начала года получили служебное жилье

Армия и ОПК
28 июня, 4:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Кроме того, 4,4 тыс. военнослужащих получают компенсацию за аренду жилья

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 июня. Более 2,7 тыс. военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) с начала года получили служебное жилье. Как сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев, еще почти 4,5 тыс. человек получают компенсацию за аренду квартир.

"Представители ФГКУ "Востокрегионжилье" с начала текущего года обеспечили служебными жилыми помещениями 2702 военнослужащих Восточного военного округа, в том числе за счет выделения нового ведомственного жилья - 448 военных стали новоселами, 2254 офицера получили квартиры из вторичного жилищного фонда. Исполняющий обязанности начальника ФГКУ "Востокрегионжилье" Андрей Тепляшин отметил, что до конца 2018 года специалисты органов жилищного обеспечения на территории ВВО планируют обеспечить служебными квадратными метрами около 5,3 тыс. офицеров и прапорщиков округа", - сообщил Гордеев.

Кроме того, 4,4 тыс. военнослужащих получают компенсацию за аренду жилья, ее размер позволяет возместить стоимость найма, отметил Гордеев. Во втором полугодии планируется заселить два дома для военнослужащих на улице Подгаева в Хабаровске. С их вводом фонд служебного жилья пополнят 352 новых квартиры для военнослужащих ВВО.

В 2017 году к началу июня служебное жилье получили более 2,5 тыс. военных.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп заявил, что встретится с Путиным во время своей поездки в Европу
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Президент Ирана пообещал при необходимости "поставить США на колени"
4
Путин подписал закон о противодействии дистанционному хищению денежных средств
5
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
6
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
7
Адвокат главы карельского "Мемориала" сообщил о задержании своего подзащитного
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости