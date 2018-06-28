Более 2,7 тыс. военных ВВО с начала года получили служебное жилье

ТАСС, 28 июня. Более 2,7 тыс. военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) с начала года получили служебное жилье. Как сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев, еще почти 4,5 тыс. человек получают компенсацию за аренду квартир.

"Представители ФГКУ "Востокрегионжилье" с начала текущего года обеспечили служебными жилыми помещениями 2702 военнослужащих Восточного военного округа, в том числе за счет выделения нового ведомственного жилья - 448 военных стали новоселами, 2254 офицера получили квартиры из вторичного жилищного фонда. Исполняющий обязанности начальника ФГКУ "Востокрегионжилье" Андрей Тепляшин отметил, что до конца 2018 года специалисты органов жилищного обеспечения на территории ВВО планируют обеспечить служебными квадратными метрами около 5,3 тыс. офицеров и прапорщиков округа", - сообщил Гордеев.

Кроме того, 4,4 тыс. военнослужащих получают компенсацию за аренду жилья, ее размер позволяет возместить стоимость найма, отметил Гордеев. Во втором полугодии планируется заселить два дома для военнослужащих на улице Подгаева в Хабаровске. С их вводом фонд служебного жилья пополнят 352 новых квартиры для военнослужащих ВВО.

В 2017 году к началу июня служебное жилье получили более 2,5 тыс. военных.