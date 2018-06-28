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Вертолет Ка-52 "Аллигатор" с экипажем вернулся в Россию из Сирии

Армия и ОПК
28 июня, 6:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Пилоты и боевая машина были доставлены в Россию самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Самолет военно-транспортной авиации доставил из Сирии на военный аэродром на территории России очередной вертолет Ка-52 "Аллигатор". Экипаж и боевая машина вернулись в Россию после выполнения задач в Сирийской Арабской Республике, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Накануне на аэродроме Хмеймим (Сирия) вертолет был подготовлен и загружен для перевозки самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации, - уточнили в военном ведомстве. - Сейчас пилоты и боевая машина вернулась на аэродром базирования в пункте постоянной дислокации на территории России".

В Минобороны добавили, что в настоящее время из Сирии продолжают возвращаться российские экипажи, летно-технический состав и авиационная техника.

Ранее в пункты постоянной дислокации на территории Российской Федерации вернулись 15 летательных аппаратов, специалисты летно-технического состава и медицинский отряд специального назначения.

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