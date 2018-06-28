Разведчики совершили самый протяженный в истории пеший марш на учениях под Оренбургом

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Войсковые разведчики Центрального военного округа совершили 100-километровый марш в условный тыл противника во время учений в Оренбургской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе округа.

"Разведчики совершили 100-километровый марш в условный тыл противника во время учений в Оренбургской области. Это самый протяженный пеший марш во время учений в истории разведывательных подразделений. Ранее они совершали перемещения до 35 километров", - сказали в пресс-службе.

В практических действиях принимали участие 20 отрядов по восемь-десять разведчиков.

"Каждому подразделению ставились персональные задачи, а для этого отводилось четверо суток. Военнослужащие выполняли такие задачи, как вскрытие расположения средств огневого поражения, узлов связи, командных пунктов, сбор сведений по маршрутам движения колонн техники, данных по характеру действий и возможным намерениям "противника". Во время марша разведчикам нужно было добывать еду, разжигать огонь без специальных приспособлений, устраивать места для ночлега, маскироваться от средств беспилотной авиации и сторожевых собак условного противника", - отметили в округе.

Учения проходили в рамках заключительного этапа лагерных сборов разведчиков. Ранее ТАСС сообщал, что в них на территории Центрального военного округа задействовано более 1,5 тыс. человек.