Путин призвал полностью использовать опыт операции в Сирии при подготовке военнослужащих

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Опыт операции в Сирии предстоит в полной мере использовать при подготовке российских военнослужащих, считает президент РФ Владимир Путин.

"Свой возросший потенциал, слаженность частей и соединений российская армия наглядно показала в борьбе с террористами в Сирии, - сказал Путин, выступая на торжественном приеме в честь выпускников военно-учебных заведений. - Сейчас вам, вашим сослуживцам предстоит в полной мере использовать опыт этой операции для боевой подготовки".

Президент сообщил, что за несколько последних дней из Сирии выведено свыше двух десятков единиц авиатехники и более тысячи человек личного состава. "Этот вывод продолжается и сейчас. Только за последние несколько дней выведено 13 самолетов, 14 вертолетов, 1140 человек личного состава", - сказал он. Путин подчеркнул, что все это люди, прошедшие опыт и испытания боевыми действиями.

Глава государства напомнил, что вывод российских подразделений из Сирии начался еще во время его приезда на пункт базирования ВС РФ в Хмеймиме (в декабре 2017 года). "Вам, вашим сослуживцам вместе с ними предстоит в полной мере использовать этот опыт для боевой подготовки личного состава здесь, на территории Российской Федерации, для отработки самых сложных, нестандартных задач в ходе внезапных проверок, стратегических и тактических учений, для освоения уникальной техники нового поколения, которая поступает в войска", - добавил он.

Поздавление офицеров

Президент поздравил молодых офицеров с успешным окончанием учебы. Он напомнил, что чествование лучших выпускников военных академий и вузов в Кремле - это традиция. По его словам, эти залы помнят величайшие страницы российской истории и наполнены символами ратной славы и гордости. "Убежден, каждый из вас по-особому чувствует неразрывную связь времен и поколений, и понимает, что ему доверена высочайшая честь быть воином, офицером России, продолжать дело верных сынов и дочерей Отечества, героев, которые отстаивали свободу и независимость Родины, защищали мир и безопасность нашего народа", - сказал глава государства. Он подчеркнул, что во все времена российский офицерский корпус был надежной опорой страны и всегда лучших командиров отличали несгибаемая воля и решимость, а также готовность жертвовать собой ради Отечества и боевых товарищей.

Путин уверен, что духовная и нравственная основа армии и флота заключается в приверженности этим многовековым традициям. Здесь же современная Россия, по его словам, черпает силу и твердость для нынешнего и для будущего поколения российских офицеров.

Президент уверен, что российские офицеры будут надежно защищать интересы Родины. Он процитировал легендарного маршала авиации Александра Покрышкина: "Самым главным, самым священным делом всегда есть долг перед Родиной". "Уверен, российские офицеры будут безупречно решать поставленные задачи, надежно стоять на страже безопасности Родины и наших граждан", - подчеркнул Путин.

Правоохранительные органы и спецслужбы должны надежно защищать права и свободы граждан, вести беспощадную борьбу с терроризмом, криминалом и коррупцией, добавил глава государства.

Он подчеркнул, что круг стоящих перед офицерами правоохранительных органов и спецслужб задач исключительно широк. "Это надежная защита прав и свобод наших граждан, это беспощадная борьба с террористами и экстремистами, с криминалом и коррупцией", - перечислил президент.

"Рассчитываю, что вы проявите здесь свои самые лучшие профессиональные и личные качества, будете действовать ответственно и принципиально, в строгом соответствии с буквой и духом закона", - обратился Путин к выпускникам.

Президент предложил тост: "За продолжение лучших традиций российского офицерского корпуса, за наши Вооруженные силы, за Россию!".

Доля современных вооружений

Президент заявил, что доля современных вооружений в ВС РФ приближается к 60%, набранные темпы позволят выйти на запланированные показатели в 70% в 2021 году.

Он напомнил, что еще шесть лет назад доля современного оружия и техники в армии и на флоте не превышала 16%. "Сегодня она приближается к 60% и набранные темпы должны позволить нам выйти в 2021 году на запланированные показатели в 70%", - сказал Путин.

Президент напомнил, что в Южном военном округе на опытном дежурстве уже стоит новейший авиационный комплекс "Кинжал". "В ближайшее время в войска поступят ракетные комплексы межконтинентальной дальности "Авангард", и через год - "Сармат", - сказал Верховный главнокомандующий, подчеркнув, что "это лишь часть современных вооружений, которые позволят в разы, кратно увеличить потенциал российской армии".

Он отметил, что Россия, благодаря колоссальному труду научных, конструкторских коллективов и промышленных предприятий, достигла решительного прорыва в сфере новых вооружений. По словам Путина, рабочие, инженеры и исследователи совершили настоящий подвиг и, как не раз было в истории, "сделали то, что другим пока сделать не удалось". "Целый ряд отечественных систем вооружений на годы, а может быть и на десятилетия, опережают зарубежные аналоги", - заключил глава государства.

Обращаясь к выпускникам военных вузов, президент подчеркнул, что их задача - стать настоящими профессионалами воинского дела, "а для этого нужно до тонкостей освоить тактику управления и передовую технику, грамотно руководить личным составом и всегда высоко держать взятую в годы учебы планку, быть лучшими, быть для своих сослуживцев и подчиненных примером во всем". "Уверен, вы к этому готовы", - сказал Путин.