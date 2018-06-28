"Калашников" предоставил Минобороны новые пулеметы для опытной эксплуатации

ИЖЕВСК, 28 июня. /ТАСС/. Концерн "Калашников" предоставил Министерству обороны России партию новых ручных пулеметов РПК-16 для проведения опытно-войсковой эксплуатации. Об этом в четверг сообщает пресс-служба предприятия.

"В первом квартале 2018 года Минобороны получило партию новых 5,45-мм ручных пулеметов РПК-16 для проведения опытно-войсковой эксплуатации. Предполагается, что РПК-16 будет ставиться в серийное производство параллельно с АК-12 и АК-15 или сразу следом за ними", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, интерес к пулемету проявили и другие силовые ведомства страны, а также потенциальные иностранные заказчики. На предприятии отмечают, что важной особенностью конструкции нового пулемета является возможность замены ствола, кроме того, он комплектуется съемными сошками, магазином большой вместимости на 95 патронов, быстросъемным глушителем и чехлом для переноски.

При комплектации коротким стволом новый ручной пулемет по габаритам не отличается от обычного автомата, сообщают в концерне, но его более массивная конструкция и тяжелый ствол обеспечивают большую плотность автоматического огня на малых дальностях, а длинный ствол - повышенную точность и кучность стрельбы на средних и больших дистанциях.

В феврале 2018 года ТАСС сообщал, что концерн "Калашников" заключил контракт с Минобороны на поставку новейших пулеметов РПК-16.

Крупносерийное производство автоматов АК-12 и АК-15

В пресс-службе концерна также сообщили, что предприятие планирует в 2019 году выйти на крупносерийное производство автоматов АК-12 и АК-15. "Успех… был закреплен официальными заказами от Минобороны РФ и иностранных заказчиков на первые промышленные партии автоматов АК-12 и АК-15, которые концерн обязался поставить до конца 2018 года. А уже в 2019 году запланирован выход на полноценное крупносерийное производство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Калашников" будет совершенствовать базовую платформу АК-12 и АК-15. "Принятие на вооружение АК-12 и АК-15 отнюдь не означает, что их доработка завершена. В рамках внутреннего проекта "AK-ЭВО" конструкторским центром концерна ведется дальнейшее совершенствование базовой платформы автомата Калашникова", - говорится в сообщении. По данным предприятия, значительная часть доработок "может со временем быть использована и на серийных автоматах АК-12 и АК-15". Одним из направлений работы является дальнейшее улучшение эргономики, например, разработка более удобных "двусторонних" предохранителей-переводчиков огня, новых прицельных приспособлений, цевья и приклада новой конструкции.

Концерн также создаст новую платформу автомата на основе компактных образцов АМ-17 и АМБ-17. "Ведется работа над новой перспективной платформой автомата, начатой с разработки компактных образцов АМ-17 и АМБ-17", - говорится в сообщении. По данным концерна, в основе их компоновочных решений лежат идеи ижевского оружейника Евгения Драгунова. В новой версии будут использованы полимерные материалы, современные технологии производства и представления об эргономических и эксплуатационных требованиях к оружию.