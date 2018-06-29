Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: ракета "Булава" принята на вооружение

Армия и ОПК
29 июня, 3:02 дата обновления: 29 июня, 3:08 UTC+3

Ракета успешно прошла испытания, отметил собеседник агентства

Поделиться
Материал из 1 страницы
Залповый пуск баллистических ракет "Булава" с подводного крейсера "Юрий Долгорукий" в мае 2018 года

Залповый пуск баллистических ракет "Булава" с подводного крейсера "Юрий Долгорукий" в мае 2018 года

© Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Ракетный комплекс Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 "Булава" по результатам успешных испытаний в 2018 году принят на вооружение ВМФ России. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Программа контрольных стрельб, заданная военным ведомством, полностью и успешно выполнена, надежность "Булавы" подтверждена, что сняло все препятствия для принятия ракеты на вооружение. Соответствующее решение принято, необходимые документы подписаны", - сообщил собеседник агентства.

Смотрите также
Пуск ракеты Булава

Неотразимый удар секретной "Булавы"

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Межконтинентальная баллистическая ракета Р-30 "Булава" с середины 1990-х годов разрабатывалась Московским институтом теплотехники. Главные конструкторы - Юрий Соломонов и Александр Суходольский. По данным СМИ, эта трехступенчатая твердотопливная ракета может нести до шести боевых блоков индивидуального наведения. Предназначена для вооружения атомных подводных лодок проекта 955 "Борей", каждая субмарина имеет 16 пусковых установок.

Всего с 2005 года было проведено около 30 испытательных пусков ракеты Р-30, примерно треть из них сопровождали различные технические проблемы. Последнее испытание состоялось 22 мая 2018 года - подводная лодка К-535 "Юрий Долгорукий" выпустила залпом сразу четыре "Булавы". Опытная эксплуатация ракеты началась в 2013 году, когда в состав ВМФ России был принят головной ракетоносец проекта 955.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новая техника ВС РФ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
2
Почему банк может заблокировать вашу карту
3
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
4
Лидеры ЕС более 10 часов не могут согласовать подход к решению миграционного кризиса
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
7
СМИ: испанская полиция задержала футболиста "Спартака" Промеса за избиение жены
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости