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Элементы защиты атомного реактора погружены на строящийся ледокол "Урал" в Петербурге

Армия и ОПК
29 июня, 9:57 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, июня. /ТАСС

Погрузкой занимались полтора десятка специалистов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Один из важных элементов строительства универсального атомного ледокола проекта 22220 "Урал" завершен специалистами петербургского Балтийского завода. Корабелы закончили двухдневную погрузку баков металловодной защиты (МВЗ) ядерных реакторов судна, сообщает пресс-служба предприятия.

"Баки весом около 300 тонн каждый подняли и загрузили на ледокол с помощью устройства подъема и перемещения тяжеловесных грузов. В мероприятии принимали участие полтора десятка специалистов Балтийского завода", - говорится в сообщении.

Баки предназначены для ослабления излучения активной зоны ядерной силовой установки ледокола. Они изготовлены специалистами Балтийского завода из специальной нержавеющей стали. После того, как баки будут вварены в корпус судна, начнется формирование корпуса реакторного отсека и блока защитной оболочки реактора.

Ледоколы проекта 22220 - это новой поколение судов для арктической зоны. После завершения строительства они станут самыми мощными ледокольными судами в мире. При этом за счет особой конструкции корпуса они смогут работать не только в открытом море, но и в руслах рек. На Балтийском заводе в настоящее время строятся три судна проекта 22220 - "Арктика", "Сибирь" и "Урал".

Балтийский завод - судостроительное предприятие в Санкт- Петербурге, входящее в объединенную судостроительную корпорацию. Предприятие специализируется на строительстве ледоколов и плавучих атомных энергоблоков.

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