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ПАК ДА помимо бомбардировщика будет пунктом управления и "разведчиком"

Армия и ОПК
29 июня, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Отмечается, что в будущем многофункциональный самолет заменит Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Создание перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) предусматривает применение этого самолета для разведки. Об этом говорится в материалах к заседанию совета по законодательному обеспечению оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества при Совфеде.

"Создаются перспективные комплексы фронтовой авиации (Су-57), предназначенные для решения широкого спектра задач, а также воздушные пункты управления в стратегических и оперативных звеньях, самолеты разведки и стратегической авиации", - говорится в материалах.

Как сообщал ранее глава комитета по обороне и безопасности Совфеда Виктор Бондарев, завершаются научно-исследовательские работы по проекту создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации - многофункционального самолета, который заменит и Ту-22М3, и Ту-95МС, а позже Ту-160.

Начало поставок ПАК ДА на вооружение запланировано на 2025-2030 годы после проведения испытаний.

Ранее в то время заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщал, что новый стратегический бомбардировщик может быть представлен публике уже в 2018 году. Также он рассказал, что ПАК ДА может подняться в воздух в 2025-2026 годах и пойти в серию в 2028 году или 2029 году.

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Персоны
Борисов, Юрий Иванович Бондарев, Виктор Николаевич
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