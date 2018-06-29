Авиационные двигатели шестого поколения разрабатывают в России

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. В России идет работа над авиадвигателями шестого поколения, сообщил на заседании в Совфеде генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П. И. Баранова Михаил Гордин.

"Идут опережающие разработки двигателей шестого поколения", - сказал он, отметив при этом, что сейчас у проекта слабое финансирование.

Как сообщалось ранее, Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) завершила государственные стендовые испытания опытного турбореактивного двигателя АЛ-41Ф-1 для новейших истребителей Су-57 пятого поколения (ПАК ФА).

АЛ-41Ф-1 выполняет функцию двигателя первого этапа для истребителя пятого поколения. Первый испытательный полет ПАК ФА с ним состоялся 29 января 2010 года.

В настоящее время ОДК ведет работу над двигателем второго этапа для Су-57. 5 декабря 2017 года самолет с двигателем второго этапа впервые поднялся в небо, полет прошел в штатном режиме.

Ранее гендиректор ОДК Александр Артюхов сообщал, что двигатель второго этапа для истребителя пятого поколения Су-57 пока не получил официального наименования и носит условное название "Изделие 30".