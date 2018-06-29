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Восемь стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС отремонтируют до конца года

Армия и ОПК
29 июня, 12:36 дата обновления: 29 июня, 12:59 UTC+3

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, эти ракетоносцы являются важной составляющей ядерной триады России

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Стратегический ракетоносец Ту-160

Стратегический ракетоносец Ту-160

© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Предприятие "Туполев" отремонтирует восемь стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС до конца 2018 года, сообщил в пятницу министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"До конца года планируется отремонтировать восемь таких самолетов. В результате мы сможем продлить сроки эксплуатации стратегических ракетоносцев и повысить их боевые возможности", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, эти ракетоносцы являются важной составляющей ядерной триады России, в связи с чем крайне важно качественно и в срок провести их ремонт и модернизацию, подчеркнул министр.

Ту-160 - стратегический ракетоносец, способный нести на борту крылатые ракеты с ядерными боеголовками. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство этих бомбардировщиков в модернизированном варианте Ту-160М2. В Минобороны РФ сообщали, что их серийный выпуск должен начаться в 2023 году. При этом Воздушно-космические силы планируют приобрести не менее 50 таких машин.

Стратегический ракетоносец Ту-95МС предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением ядерного ракетного оружия.

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