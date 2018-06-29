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РКЦ "Прогресс" собирает для российских военных четыре космических спутника

Армия и ОПК
29 июня, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Модернизация спутников осуществляется с использованием отечественной элементной базы

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Ракетно-космический центр "Прогресс" в интересах Минобороны изготавливает четыре космических аппарата картографирования и дистанционного зондирования Земли. Об этом в пятницу сообщил на селекторном совещании министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Одним из вопросов на совещании стало создание и поддержание орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения.

"В настоящее время Ракетно-космический центр "Прогресс" в интересах министерства обороны изготавливает четыре космических аппарата картографирования и дистанционного зондирования Земли", - сказал Шойгу.

"Важно отметить, что модернизация спутников осуществляется с использованием отечественной элементной базы", - подчеркнул министр.

По его словам, на селекторном совещании в пятницу будет обсуждаться, как предприятие выполняет взятые на себя обязательства.

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