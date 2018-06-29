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Очередь детей военных в детские сады в регионах страны сократилась почти на 70%

Армия и ОПК
29 июня, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

С начала года в детские сады было принято 4,7 тыс. детей военнослужащих

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Очередь в детские сады в регионах сократилась почти на 70%, с начала года в них принято 4,7 тыс. детей военнослужащих, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С начала года в детские сады приняты 4 тыс. 698 детей, обеспечены работой 3 тыс. 732 человека из семей военнослужащих. Очередь в детские сады сократилась на 68%, число нуждающихся в трудоустройстве уменьшилось на 45%", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, в регионах требуется еще 2 тыс. 234 места в дошкольных образовательных учреждениях и 4 тыс. 558 рабочих мест. Этот вопрос Шойгу в ходе совещания обсудил с губернаторами Камчатского края, Кемеровской и Мурманской областей.

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