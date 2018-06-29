Системы С-400 покажут в парке "Патриот" условное уничтожение целей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Силы объединения противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) Москвы и Центрального района покажут 7 июля в парке "Патриот" условное уничтожение обнаруженных целей. Об этом журналистам рассказали в Минобороны РФ.

"Седьмого июля в парке "Патриот" состоятся праздничные мероприятия, приуроченные к столетию со дня образования системы противовоздушной обороны Москвы. Гостям праздника будет продемонстрирован динамический показ современной техники ПВО, отвечающей за противовоздушную оборону столицы России. Зенитные ракетные комплексы совершат марш и развернутся для обнаружения и уничтожения условных воздушных целей", - рассказали в российском военном ведомстве.

В ходе боевого дежурства специалисты ПВО постоянно проводят проверки дежурных сил полетами контрольных целей и тренировки по обнаружению и перехвату условных воздушных целей, отметили в Минобороны. "При этом особое внимание уделяется моделированию реальных боевых условий с применением условным противником всего спектра средств воздушно-космического нападения", - добавили в ведомстве.

Датой образования системы ПВО Москвы считается 25 апреля 1918 года, когда в связи с приближением линии фронта к новой столице была развернута работа по организации ее противовоздушной обороны. В штабе окружного военного комиссариата был издан приказ военного руководителя Московского района №1, положивший начало систематической защите неба столицы.