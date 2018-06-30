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Заключен первый контракт на поставку истребителей Су-57

Армия и ОПК
30 июня, 6:23 UTC+3 КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 30, июня. /ТАСС

В Минобороны отметили, что поставки начнутся в ближайшее время

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Истребители поколения Су-57

Истребители Су-57

© Сергей Бобылев/ТАСС

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 30 июня. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина" (КнААЗ) без задержек выполняет гособоронзаказ, в том числе по созданию истребителей Су-57.

"Предприятие прекрасно справляется с работой", - заявил Криворучко журналистам в субботу на предприятии "Сухого". Он отметил, что в настоящее время продолжаются испытания Су-57 с двигателем второго этапа.

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"И уже первый контракт на 12 машин заключен, поэтому в ближайшее время в соответствии с контрактом поставки уже начнутся", - сказал Криворучко.

КнААЗ - филиал компании "Сухой", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, выпускает истребители Су-35С, Су-35, Су-30, работает над перспективными авиакомплексом фронтовой авиации Т-50, на его площадях собирают самолеты Sukhoi Superjet 100.

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Криворучко, Алексей Юрьевич
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