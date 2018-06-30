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Тихоокеанский флот в течение месяца получит корвет проекта 20380 "Громкий"

Армия и ОПК
30 июня, 6:26 UTC+3 КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 30, июня. /ТАСС

Как заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, остальные корветы находятся в работе

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КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 30 июня. /ТАСС/. Тихоокеанский флот скоро получит корвет проекта 20380 "Громкий", сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В течение месяца, мы надеемся, что один корвет перейдет на сдаточную базу во Владивосток", - сказал Криворучко журналистам в субботу.

По его словам, остальные корветы находятся в работе.

"Громкий" является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для Тихоокеанского флота в рамках программы перевооружения.

Корабли проекта 20380 - многоцелевые корветы, разработанные Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург), предназначены для действий в ближней морской зоне государства, ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций путем нанесения ракетно-артиллерийских ударов по кораблям и судам в море и базах, для патрулирования зоны ответственности с целью блокады. Длина корвета составляет 104,5 м, ширина - 13 м, полное водоизмещение - 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода - до 27 узлов (около 50 км/ч), дальность плавания - 3,5 тыс. морских миль (около 6,4 тыс. км). На корабле может базироваться вертолет Ка-27.

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