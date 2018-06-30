Эксперт: возрождение производства самолета МиГ-АТ может занять несколько лет

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Производство учебно-тренировочного самолета МиГ-АТ, созданного более 20 лет назад, возродить возможно, но на это потребуется несколько лет. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал замгендиректора ОКБ им. А. С. Яковлева по летным испытаниям, Герой России Роман Таскаев, впервые поднявший эту машину в воздух в 1996 году.

В пятницу генеральный конструктор - вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков сообщил, что учебно-тренировочный самолет МиГ-АТ, созданный в начале 1990-х годов, может начать вновь производиться для Минобороны России, а глава комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев уточнил, что эти поставки могут начаться в 2023 году.

В марте 1996 года Таскаев совершил на прототипе МиГ-АТ первый полет. Затем он руководил летными испытаниями этой машины, укомплектованной французскими двигателями и авионикой.

"На нынешнем этапе можно построить любой самолет. Если микояновцы смогут сделать его достаточно дешевым, то он может пойти в серию. Но он все равно будет новым, и процесс его создания, а потом испытаний не может быть быстрым, он займет несколько лет. Тот МиГ-АТ, на котором я летал, - это самолет с СДУ (система дистанционного управления летательным аппаратом, обеспечивающая передачу управляющих сигналов от ручки и педалей управления в кабине экипажа к приводам рулей и механизации крыла в виде электрических сигналов. Современные самолеты оснащены комплексной системой управления, в которую входит СДУ и автопилот. Эта система сегодня установлена на Яке-130), который не может быть дешевым", - сказал Таскаев.

Кроме того, на МиГ-АТ 20-летней давности были установлены двигатели "Ларзак" французского производства тягой 1,4 тыс. кг, напомнил Таскаев. "Это были отличные двигатели, с хорошим эксплуатационным ресурсом. Проблем с ними не было. Но сейчас, когда закупка таких силовых установок невозможна, новых двигателей для МиГ-АТ, по большому счету, нет", - отметил летчик-испытатель.

По его словам, отечественные двигатели для МиГ-АТ все же разрабатывались, но самолет успел совершить с ними буквально несколько полетов до прекращения программы испытаний. Речь идет о турбореактивном двухконтурном двигателе РД-1700, изготовленном на Московском машиностроительном предприятии имени В. В. Чернышева, и турбореактивном АЛ-55, созданным на рыбинском "Сатурне" для индийского учебно-тренировочного самолета HJT-36 разработки корпорации Hindustan Aeronautics.

Два "брата"

Для Военно-воздушных сил России в 1990-е годы разрабатывали два учебно-тренировочных самолета - МиГ-АТ и Як-130. По словам Таскаева, они строились по одному и тому же техническому заданию, поэтому их летные характеристики были примерно одинаковыми.

"МиГ-АТ - самолет с прямым крылом, и этим обуславливаются его аэродинамические возможности. Он не может летать на больших скоростях и больших углах атаки, но есть у него и преимущества. Достоинство прямого крыла в том, что оно дает более высокий коэффициент подъемной силы при меньших скоростях, у него меньше радиус виража, оно позволяет выполнить переворот на меньшей высоте. А стреловидное крыло, как у Як-130, дает возможность летать с большими углами атаки и использовать повышенные числа М (Маха) для полета", - пояснил Таскаев.

Масса МиГ-АТ чуть меньше, чем у Як-130, и в качестве боевой вариации он немного отставал по тяговооруженности от своего "собрата". Тем не менее, поскольку была сделана ставка на электронную систему управления, характеристики управляемости МиГ-АТ можно было подкорректировать так, как понадобилось бы при обучении курсантов.

"Я поднимал в воздух и первую, и вторую машину МиГ-АТ, и проводил какую-то часть летных испытаний. К сожалению, программа полетов не была большой, поскольку в начале 2000-х было принято решение о производстве Як-130", - рассказал летчик.

Система обучения

Ранее в интервью ТАСС экс-главком ВКС РФ, председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев рассказывал, что система летной подготовки в России будет вестись в три этапа. Первоначальная летная подготовка курсантов будет осуществляться на австрийских многоцелевых самолетах Diamond DA42Т, которые по лицензии выпускает Уральский завод гражданской авиации. Средняя летная подготовка на втором - четвертом курсах - на разрабатываемом учебном самолете с обратной стреловидностью крыла СР-10. Третий этап - это учебно-боевой самолет Як-130 на выпускном курсе.

Юрий Борисов, занимавший на тот момент пост замминистра обороны РФ, сообщал, что военное ведомство планирует до конца 2019 года закупить 35 учебно-тренировочных самолетов Diamond DA42Т, а глава Смоленской области Алексей Островский говорил, что Смоленский авиационный завод начнет выпуск учебно-тренировочного самолета СР-10 для Минобороны РФ после 2019 года. Размер опытной партии, по словам губернатора, составит 50 самолетов.

Кроме того, в 2016 году Борисов заявлял, что Министерство обороны России планировало в 2017 году заключить с Иркутским авиационным заводом контракт на поставку первых трех учебно-тренировочных поршневых самолетов Як-152. Серийное производство этой машины, оснащенной немецкими двигателями, планировалось запустить в марте 2017 года. Ожидалось, что Як-152 станет самолетом первоначальной летной подготовки для летных школ и первых курсов училищ. Затем курсанты должны были пересаживаться на учебно-боевой самолет Як-130.

Долгая история

Конкурс на создание нового учебно-боевого самолета был объявлен в конце 1980-х годов. Новая машина должна была стать двухдвигательным универсальным самолетом для подготовки летчиков, начиная от первоначального обучения и заканчивая возможностью боевого применения, а также для поддержания летных навыков в строевых частях.

МиГ-АТ - базовый учебно-тренировочный самолет единой подготовки. Может быть использован для боевого применения неуправляемого оружия по наземным и морским целям. МиГ-АТ уступил Яку-130 в тендере на выбор основного учебно-боевого самолета ВВС России, после чего работы над ним были свернуты.