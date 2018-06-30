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Военнослужащие из Тувы стали победителями первых Всеармейских соревнований по борьбе

Армия и ОПК
30 июня, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Всего в соревнованиях приняли участие более 100 военнослужащих из девяти команд

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ТАСС, 30 июня. Военнослужащие Центрального военного округа стали победителями первых Всеармейских соревнований по борьбе на Кубок министра обороны РФ, которые проходят в Туве. Об этом в субботу сообщил начальник пресс-службы Центрального военного округа подполковник Сергей Шорин.

"Сегодня в Кызыле в Республике Тыва состоялись финал и церемония закрытия Всеармейских соревнований по спортивной борьбе за Кубок министра обороны Российской Федерации. Первое место в общекомандном зачете заняли военнослужащие 41 армии Центрального военного округа, второе у команды Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА), бронза досталась представителям Воздушно-десантных войск (ВДВ)", - сказал Шорин.

Всего в соревнованиях, которые проводились впервые в истории современной армии, приняли участие более 100 военнослужащих из девяти команд от всех военных округов ВС РФ и родов войск. Они состязались в весовых категориях категории от 55 до 130 кг в греко-римской и вольной борьбе.

"Уважаемые жители Тувы, я хочу Вас поблагодарить за ту огромную поддержку нашей команде Центрального военного округа. Каждый из 12 победивших борцов проходят службу в 55 горной мотострелковой бригаде, которая дислоцирована в Республике Тыва. Есть такая пословица: "на родной земле и стены помогают", благодаря этим стенам, нашим борцам удалось в тяжелейшей, но честной борьбе вырвать победу", - сказал командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин на церемонии награждения.

Ранее ТАСС сообщал, что открытие Всеармейских соревнований по спортивной борьбе прошли 29 июня на стадионе "Хуреш". Для их проведения стадион оборудовали специальными помостами, покрытыми профессиональными борцовскими коврами.

1 июля на стадионе состоятся предварительные и финальные поединки в личном зачете за Кубок главы Республики Тыва по национальной борьбе хуреш.

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