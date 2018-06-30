Тверское суворовское училище планируется перевести из зданий 1940 года в новые корпуса

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудили планы по строительству новых корпусов и размещению зданий и сооружений Тверского суворовского военного училища. Учебное заведение может быть размещено на новом месте, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Необходимо еще раз провести анализ всего комплекса зданий училища и прилегающей территории, а также предусмотреть возможность размещения учебного заведения на новой площадке с учетом технических условий и его инфраструктуры", - сказал Иванов.

Учебное заведение, которое в текущем году отмечает 75 лет со дня его основания, базируется в зданиях, построенных в 1940-е годы. В ближайшее время планируется разработать техническую документацию на ремонт фасадов, кровли основного корпуса, замену оконных блоков и ограждения. Комплекс суворовского училища является объектом культурного наследия, уточнили в Минобороны РФ.

"Правительство Тверской области готово оказать необходимое содействие Министерству обороны Российской Федерации в реализации проекта реконструкции комплекса суворовского военного училища. Исполнительным органам государственной власти будут даны поручения по решению необходимых вопросов", - отметил Руденя.

Иванов и Руденя также обсудили вопрос создания в Тверской области Дома юнармейцев. Планируется, что в случае переезда суворовского училища на новое место, под этот проект можно будет отдать исторический корпус учреждения после проведения необходимого ремонта. Руденя поручил исполнительным органам власти внести предложения и по другим возможным площадкам для Дома юнармейцев, сообщили в Минобороны РФ.

"Кроме того, в рамках рабочей встречи заместитель министра обороны РФ обсудил с главой региона вопросы развития аэродрома базирования военно-транспортной авиации ВКС РФ Мигалово, дислоцированного на территории Тверской области", - добавили в военном ведомстве.