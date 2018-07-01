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Недалеко от базы Хмеймим уничтожили неизвестные воздушные цели

Армия и ОПК
1 июля, 11:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Цели были уничтожены зенитными огневыми средствами российской авиабазы

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© Марина Лысцева/ТАСС

ТАСС, 1 июля. Военнослужащие расположенной в Сирии российской военной базы Хмеймим уничтожили в ночь на воскресенье группу малоразмерных воздушных целей неизвестной принадлежности. Об этом сообщил в воскресенье представитель базы.

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"30 июня c наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления на удалении от аэродрома была обнаружена группа малоразмерных воздушных целей (БПЛА) неизвестной принадлежности, - отметил он. - Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены".

Представитель российской аваибазы отметил, что пострадавших или материального ущерба на авиабазе нет. Российская авиабаза функционирует в плановом режиме.

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