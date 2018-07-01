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На кораблях Балтийского флота проходят учения в базах перед выходом в море

Армия и ОПК
1 июля, 15:28 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 1, июля. /ТАСС

Всего привлечено более 50 кораблей и судов обеспечения

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© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 1 июля. /ТАСС/. Более 50 кораблей и судов обеспечения Балтийского флота (БФ) приступили к учениям в местах базирования, на которых отрабатывают вопросы подготовки корабля к выходам в море, сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель флота Роман Мартов.

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"В настоящее время завершается процесс отработки элементов боевой подготовки и организационных вопросов при стоянке корабля в базе, идет подготовка к выходам в море, которые начнутся в ближайшие дни. Привлечен весь корабельный состав БФ: корветы, малые ракетные корабли и катера, большие десантные корабли, противолодочные корабли и тральщики, патрульные катера, - всего свыше 50 кораблей и судов обеспечения", - рассказал он.

Во всех корабельных соединениях под руководством командиров проходят показательные тренировки, проверки личного состава на профессиональную состоятельность штабами различного уровня.

"Следующим этапом боевой подготовки станет работа в море, выполнение плановых боевых упражнений с использованием корабельного вооружения как одиночным кораблем, так и в составе отряда кораблей", - отметил Мартов.

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