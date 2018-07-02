Работы Шойгу покажут на выставке Студии военных художников в Хакасии

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Работы министра обороны РФ Сергея Шойгу представят на выставке "Несокрушимая и легендарная" в числе произведений Студии военных художников имени Грекова в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л. Р. Кызласова. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В основе художественно-выставочного проекта "Несокрушимая и легендарная" - подлинные работы студии военных художников имени М. Б. Грекова, предметы из фондов Центрального музея Вооруженных сил, а также графика, живопись и резьба по дереву министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу", - говорится в сообщении.

Как уточняют в Минобороны, выставка, которая откроется в понедельник, проводится департаментом культуры ведомства в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л. Р. Кызласова и приурочена к столетию создания Рабоче-крестьянской Красной армии.

"Одним из ключевых комплексов проекта являются живописные и графические работы, а также предметы декоративно-прикладного искусства министра обороны Сергея Шойгу, всего более 50 работ", - отметили в военном ведомстве.

На выставке представлены как работы молодых грековцев, так и картины ветеранов студии. Так, среди знаковых работ - картина Александра Сытова "Встреча на Эльбе". На создание другой картины художника вдохновил подвиг Александра Прохоренко, погибшего при исполнении воинского долга в 2016 году в ходе боев за Пальмиру.