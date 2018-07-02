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Источник: гиперзвуковые ракеты "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3

Армия и ОПК
2 июля, 3:06 UTC+3 МОСКВА 2, июля. /ТАСС

При этом собеседник агентства не называет точных сроков начала испытаний

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Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3

Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3

© Вадим Савицкий/Минобороны РФ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Гиперзвуковые ракеты из состава новейшего комплекса "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3, сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

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"Кинжал" испытают на Ту-22М3", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что "на одном бомбардировщике будут испытываться сразу несколько гиперзвуковых ракет". Сроки начала испытаний источник не назвал.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Впервые о комплексе "Кинжал" сообщил президент РФ Владимир Путин в марте 2018 года. Ракета комплекса летит на скорости в 10 раз быстрее звука и способна преодолевать все существующие и перспективные системы ПРО и ПВО. В состав "Кинжала" входит истребитель МиГ-31К, способный нести только одну гиперзвуковую ракету.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей. Был принят на вооружение в 1989 году. Всего построено около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций. Ведутся работы над новой версией самолета - Ту-22М3М (в августе совершит первый полет).

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