На Камчатке начались межвидовые учения по охране государственной границы

ТАСС, 2 июля. Учения по защите государственной границы РФ начались в понедельник на Камчатке с участием подразделений Тихоокеанского флота (ТОФ), ФСБ, МВД и других ведомств, сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

"Сегодня на Камчатке началось плановое межвидовое тактическое учение по защите государственной границы Российской Федерации. В учении задействованы части и подразделения Тихоокеанского флота, Пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району, Росгвардии и управления МВД России по Камчатскому краю. В ходе учения участники отработают задержание и досмотр судна-нарушителя, в роли которого выступит ледокол "Иван Сусанин", проведут конвоирование группы судов", - сказал он.

От Тихоокеанского флота к учениям привлечены пять кораблей, до 10 летательных аппаратов морской авиации, до 30 единиц боевой техники и порядка 200 морских пехотинцев. Уточняется, что корабли также выполнят совместную артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту и по сбрасываемой парашютной мишени.