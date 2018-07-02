Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Камчатке начались межвидовые учения по охране государственной границы

Армия и ОПК
2 июля, 3:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

В учениях принимают участие подразделения ТОФ, ФСБ, МВД и других ведомств

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 2 июля. Учения по защите государственной границы РФ начались в понедельник на Камчатке с участием подразделений Тихоокеанского флота (ТОФ), ФСБ, МВД и других ведомств, сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

"Сегодня на Камчатке началось плановое межвидовое тактическое учение по защите государственной границы Российской Федерации. В учении задействованы части и подразделения Тихоокеанского флота, Пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району, Росгвардии и управления МВД России по Камчатскому краю. В ходе учения участники отработают задержание и досмотр судна-нарушителя, в роли которого выступит ледокол "Иван Сусанин", проведут конвоирование группы судов", - сказал он.

От Тихоокеанского флота к учениям привлечены пять кораблей, до 10 летательных аппаратов морской авиации, до 30 единиц боевой техники и порядка 200 морских пехотинцев. Уточняется, что корабли также выполнят совместную артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту и по сбрасываемой парашютной мишени.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Камчатский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Болельщики сборной Хорватии по футболу считают команду России грозным соперником
2
Источник: летевший в Таджикистан самолет вернулся в Москву из-за разгерметизации салона
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
6
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
7
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости