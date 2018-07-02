Вице-премьер Юрий Борисов не видит смысла форсировать массовое производство Су-57

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Юрий Борисов считает, что форсировать массовое производство многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 нет смысла.

"Самолет проявил себя очень хорошо, в том числе и в Сирии, подтвердил свои летно-технические характеристики и боевые возможности. Вы знаете, что у нас Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире. Поэтому у нас нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения", - сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 24".

"Это наш такой "козырек", который мы всегда сможем разыграть тогда, когда самолеты предыдущих поколений будут отставать по своим характеристикам от аналогичных самолетов ведущих стран мира", - добавил он.

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации впервые поднялся в воздух в 2010 году. В августе 2017 года стало известно, что самолет получил серийное название (индекс) Су-57. 5 декабря 2017 года он совершил первый полет с новым двигателем. Опытно-конструкторские работы по Су-57 должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки самолетов в войска, планируется, что установочная партия составит 12 машин.